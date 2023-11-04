Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kollarından Gazze'deki saldırılara tepki

        Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kollarından Gazze'deki saldırılara tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açarak, İsrail'i protesto etti.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, yaptığı açıklamada, Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

        Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerinin bile engellendiğini ifade eden Kürüm, "İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir." dedi.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'ne kadar yürüdü.

        - Batman

        Batman'da AK Parti İl Başkanlığı önünde Filistin bayrakları taşıyan, "Gazze'de soykırım var" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan partililer, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan, yaptığı açıklamada, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

        - Mardin

        Mardin'de AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya geldi.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de hastanelerin bile bombalandığına dikkati çekti.

        Atlı, "Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanı'mızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirtiyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Başkanı Vahap Alma'nın da katıldığı programda, ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar atan gençler, Vali Ozan Caddesi'ne kadar yürüdü ve İsrail'in yaptığı zulmü kınadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Elazığ, Batman, Siirt ve Bingöl'de...
        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Elazığ, Batman, Siirt ve Bingöl'de...
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi törenle açıldı
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi törenle açıldı
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde cübbe giyme töreni
        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde cübbe giyme töreni
        Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Elazığ'da
        Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narko TIR" Elazığ'da
        Baskil'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı açıldı
        Baskil'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı açıldı
        Elazığ Belediyesine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmay...
        Elazığ Belediyesine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmay...