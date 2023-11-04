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        Depremzede 13 yaşındaki çocuk çadır kentte yazdığı kitabı, Elazığ'daki fuarda imzaladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle ailesiyle çadır kentte yaşamaya başlayan 13 yaşındaki İbrahim Halil Sert, yazdığı "Karanlık Kuşu" adlı kitabını Elazığ'da fuarda imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:53
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        Depremzede 13 yaşındaki çocuk çadır kentte yazdığı kitabı, Elazığ'daki fuarda imzaladı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da evlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle ailesiyle çadır kentte yaşamaya başlayan 13 yaşındaki İbrahim Halil Sert, yazdığı "Karanlık Kuşu" adlı kitabını Elazığ'da fuarda imzaladı.

        Sert, hayalini kurduğu yazarlığa ilk adımı atmak için kitap yazmaya karar verdi. Sert'in, kaldığı çadırda el fenerinin ışığında depremden sonra yaşadığı süreci ve daha sonra yaşananların okuyucularına umut olması için yazdığı hikayeler, "Karanlık Kuşu" adlı kitapta toplandı.

        Malatya'da ailesiyle konteyner kentte geçen Sert, Elazığ Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı"nda, kitabını okuyucularla buluşturdu.

        İbrahim Halil Sert, AA muhabirine, depremden sonra sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek, çadırda sıkıldığını için yazmaya başladığını söyledi.

        Kitabını zorluklar içinde yazdığını anlatan Sert, şöyle konuştu:

        "Kitabımı yazarken depremden sonra herkesin umut ve özgüvenine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çocuk okuyuculara hitap etmek istedim. O yüzden fabl türü hikayeler yazdım. Böylelikle okuyucunun dikkatini daha iyi çekebileceğimi düşündüm. Kitapta umut, özgüven ve asla vazgeçmeme gibi duyguları ekledim. Şimdi çok mutluyum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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