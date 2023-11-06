Şırnak ve Elazığ'da İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı Fırat Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

Fırat Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

Fırat Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Üniversitesi bünyesinde bulunan sosyal tesislerde, Filistin'de yaşanan soykırım ve insan hakları ihlallerine destek verdiği bilinen tüm markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, belediyenin boykotu desteklediği belirtildi.

Paylaşımda, "İsrail destekçisi ürünlere yönelik boykota biz de varız." ifadeleri kullanıldı.