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        Elazığ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:02 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:09
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        Elazığ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yusuf M. idaresindeki 23 K 4953 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AOZ 471 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Yusuf M. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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