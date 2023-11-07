Elazığ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yusuf M. idaresindeki 23 K 4953 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AOZ 471 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Yusuf M. kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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