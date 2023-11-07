Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 395 gram esrar, 9,6 gram metamfetamin, 27 sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

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