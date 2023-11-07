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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:19
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 395 gram esrar, 9,6 gram metamfetamin, 27 sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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