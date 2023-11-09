Elazığ'da 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "yağma, silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (26) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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