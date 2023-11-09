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        Elazığ'da 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:09
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        Elazığ'da 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "yağma, silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (26) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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