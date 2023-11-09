Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı

Elazığ'da dar bölge asayiş uygulamasında 836 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Rızaiye ve İcadiye mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamında 138 personelden oluşan 59 ekip ile 836 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 240 araç, 37 umuma açık iş yeri, 12 metruk bina ve 9 park bahçe alanı kontrol edildi.

Uygulama neticesinde aranan 6 kişi ile uyuşturucu ticareti şüphelisi ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi.