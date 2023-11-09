Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çevre illerden araçla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Yapılan aramalarda, 114,38 gram metamfetamin ve 4,38 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan K.A. (23) ve F.T. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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