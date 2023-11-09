Elazığ'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla Filistin'e yardım kampanyasına katıldı

Elazığ'da ilkokul öğrencileri Filistin'e yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

İl ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülen yardım kampanyası kapsamında, Koç İlköğretim Okulu öğrencileri, okul müdürü Kazım Atıcı ve sınıf öğretmeni Feride Duman öncülüğünde topladıkları harçlıklarını, Filistin’e gönderilmek üzere İl Müftüsü İrfan Üstündağ'a teslim etti.

Üstündağ, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, "Küçük yavrularımızın da Filistin'deki kardeşlerine destek olmak için harçlıklarını bizlere emanet etmesi bizim için çok değerli. Onların yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.