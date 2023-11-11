Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İstanbul'dan Elazığ'a uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine E.O. (47) H.S'nin (48), bulunduğu araç durduruldu.

Yapılan aramalarda 60,45 gram kokain ve 5 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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