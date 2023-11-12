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        Elazığ'da 1 kişinin silahla yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:20
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        Elazığ'da 1 kişinin silahla yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 24 Ekim'de Sürsürü Mahallesi'nde 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla Ü.A. gözaltına alındı.

        "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlenen Ü.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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