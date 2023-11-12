Elazığ'da 1 kişinin silahla yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 Ekim'de Sürsürü Mahallesi'nde 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla Ü.A. gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlenen Ü.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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