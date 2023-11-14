Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Elazığ düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "hırsızlık ve cinsel saldırı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (29), "kasten yaralama" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (30) ile "dolandırıcılık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.