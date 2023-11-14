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        Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:15
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        Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Nailbey Mahallesi'nde bir ikametten yapılan hırsızlık olayının şüphelisi M.N. (21) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.N. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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