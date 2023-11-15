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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Elazığ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:17 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:22
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Elazığ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        E.K, Yeni Mahalle Uslu Sokak'ta bahçede oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Yaralanan E.K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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