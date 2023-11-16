Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kent merkezinde 28 araçta ve 41 kişinin de üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.
Uygulamada, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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