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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:39
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kent merkezinde 28 araçta ve 41 kişinin de üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu.

        Uygulamada, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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