Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Öğretmenevi önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra Atatürk'ün kente gelişinde konakladığı öğretmenevindeki odayı gezdi.

Toraman, burada şeref defterini imzaladı.

Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.