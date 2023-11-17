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        Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:08
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        Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Öğretmenevi önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra Atatürk'ün kente gelişinde konakladığı öğretmenevindeki odayı gezdi.

        Toraman, burada şeref defterini imzaladı.

        Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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