Elazığ'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Elazığ'da, İsrail’in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İzzet Paşa Camisi’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan namazda Filistinliler için dua edildi.