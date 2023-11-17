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        Elazığ'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı

        Elazığ'da, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:31
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        Elazığ'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı
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        Elazığ'da, İsrail’in saldırıları sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İzzet Paşa Camisi’nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan namazda Filistinliler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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