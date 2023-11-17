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        Elazığ'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapıldı

        Elazığ'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:27 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:36
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        Elazığ'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapıldı
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        Elazığ'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile KOBİ'lere can suyu olmak istediklerini söyledi.

        Bu programlar kapsamında son durağın Elazığ olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, destek paketinin Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde yürütüldüğünü aktardı.

        Deprem bölgesindeki 11 ilde ticaretin çarklarının dönmesi için bu desteğin verildiğini belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

        "Bugün bu destekle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceğiz. Minimum 200 bin liradan maksimum 750 bin liraya kadar olan bu destek paketinden hasar durumuna göre istifade edebileceksiniz. Hasar tespit raporu dolayısıyla çıkardığımız listeler bizde. Burada az, orta ve ağır hasarlı, 12 aylık 2022 cirosu 75 bin liranın üzerinde olan işletmeler 1200. Şu anda 718 başvuru var. Başvurular az. En az 1200 olması lazım. Çünkü onlar alabilecek seviyedeler. Bunun haricinde hasar tespit raporu olmayan, bu raporu almayanlar var. Biz bu programda hasar tespit raporunu görmeden destek veremiyoruz."

        Destekte faiz, teminat, ipotek ve aracının olmadığını dile getiren İbrahimcioğlu, 1200 işletmenin ortalama 350-400 bin lira alması halinde en az 400-500 milyon liranın doğrudan Elazığ ticaretine dahil olacağını belirtti.

        İbrahimcioğlu, "Bu paranın en güzel tarafı nereye harcandığını sormuyoruz. Gidin borcunuzu ödeyin, işletmenizi açın. Tek istediğimiz şey var o da işletmeler açılacak. Sizden isteğimiz deprem öncesindeki ciro ve istihdamınıza ulaşmanız. Bunu bekliyoruz. Programın adı canlanma desteği, yani ticaretimize, Elazığ'daki ticaretimize bir can suyu niteliği. Bu can suyunu KOSGEB vermiş olacak." dedi.

        Programda Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından KOSGEB uzmanları tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

        Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, KOBİ'ler ve girişimciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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