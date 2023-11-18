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        Elazığ'da köy yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:14
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        Elazığ'da köy yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İmikuşağı köyü yolunda aracıyla seyir halindeki Muhammed Fatih Görgün, bir tepeden inerek yolun karşısına geçen domuz sürüsüne rastladı.

        Görgün o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        Görgün, AA muhabirine, bölgede zaman zaman domuz sürüsüne rastladıklarını ancak bu kadar çok sayıda domuzun olduğu bir sürüyü ilk kez gördüğünü söyledi.

        O anları cep telefonuyla kaydettiğini belirten Görgün, görüntüleri tüm civar köylerdeki vatandaşlarla paylaştığını, görenlerin çok şaşırdığını belirtti.

        Görgün, "Sürüyü fark edince yavaş yavaş ilerledim. Büyük bir sürüydü, saymaya çalıştım. 50 kadar domuz vardı. Zaman zaman domuzlar tarım arazilerimize zarar veriyor. Bu sürüyü gördükten sonra tedirginliğimiz daha da arttı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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