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        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Elazığ'da asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:15
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        Elazığ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentin huzur ve güvenliği ile asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yaptı.

        Uygulama neticesinde, 8 şüphelinin yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında ruhsatsız tabanca ile 13 fişek, 2 pompalı tüfek ile 5 kartuş, 6,07 gram metamfetamin, 15,74 gram esrar ve 6 sentetik ecza bulundu.

        Ayrıca Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bir iş yerinde gerçekleşen "ateşli silahla kasten yaralama" olayının faili olduğu tespit edilen 1 şüpheli, olayda kullanıldığı tabanca ile yakalandı.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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