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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 19:37
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        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
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        Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda 144 personelden oluşan 55 ekip 218 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

        Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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