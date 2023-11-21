Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 144 personelden oluşan 55 ekip 218 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.