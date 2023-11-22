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        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Elazığ'da yolcu otobüsünde vücuduna sarılı şekilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:53
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        Elazığ'da otobüste vücuduna sarılı uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da yolcu otobüsünde vücuduna sarılı şekilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde İ.T'nin (21) üst aramasında vücuduna sarılı olarak 1 kilo 575 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, 2 fişek,13 gram metamfetamin ve 16 gram esrar bulundu, 3 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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