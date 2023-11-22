Elazığ'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi'nde bulunan çay ocağına, araçla gelen kişi yada kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırıda çay ocağında oturan M.A, R.Ç. ve A.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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