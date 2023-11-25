Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 924 kişi ve 537 araç denetlendi.

Ayrıca denetimlerde, 83 umuma açık iş yeri, 9 metruk bina, 2 park ve bahçe alanı kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, pompalı tüfek, 200 gram esrar, 2 kesici alet ele geçirildi, 5 araca idari para cezası uygulandı.