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        Elazığ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Elazığ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:53
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        Elazığ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Elazığ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Kontroller sırasında şüpheli olarak durdurulan araçta yapılan aramada, düzensiz göçmenler B.K. (23) ve H.A. (22) ile M.A. (41) yakalandı.

        Şüphelilerden M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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