Elazığ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kontroller sırasında şüpheli olarak durdurulan araçta yapılan aramada, düzensiz göçmenler B.K. (23) ve H.A. (22) ile M.A. (41) yakalandı.

Şüphelilerden M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.