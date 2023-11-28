Elazığ'da akciğerinde sıvı gelişen 90 yaşındaki hasta torasentez işlemiyle şifa buldu

Elazığ'da akciğerinde sıvı gelişen 90 yaşındaki hasta ultrasonografi (USG) eşliğinde yapılan torasentez işlemiyle sağlığına kavuştu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanın yapılan tetkikleri sonucu zatürreye yakalandığı, enfeksiyon nedeniyle akciğerlerinde sıvı geliştiği tespit edildi.

Hasta, USG eşliğinde yapılan torasentez işlemiyle akciğerinde biriken sıvı boşaltılıp ilaç tedavisi planlanarak taburcu edildi.

Tedaviyi gerçekleştiren göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cebrail Azar, yapılan işlemde enjektör yardımıyla hastanın akciğer zarında biriken sıvının alındığını belirtti.

Akciğer zarlarından ultrason eşliğinde sıvı alma işleminin işleme bağlı gelişecek riskleri en aza indirgediğini belirten Azar, şunları kaydetti:

"Akciğer zarlarından sıvı alırken akciğer zarının içine kanama olabiliyor. Akciğer zarları arasına hava kaçabiliyor ama ultrason eşliğinde olunca bu oran binde birinin altına iniyor. Daha önce körlemesine yapılıyordu, yani muayene sırasında muayene bulgularıyla akciğer zarı arasından sıvı alınıyordu. O durumlarda riskler artabiliyor. Bu hastamız da ultrason eşliğinde sol taraftan yaklaşık 20 cc miktarında sıvı aldık."

Azar, ilaç tedavisi ile sonuç alınamayan hastalara torasentez işlemi uyguladıklarını aktardı.

Sıvının kalp hastalığı ya da akciğere mi bağlı olduğuna dair biyokimyasal parametreleri çalıştıktan sonra, hasta kabul ediyorsa işlemi tavsiye ettiklerini vurgulayan Azar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ilaç tedavisine rağmen sıvı gerilemiyorsa ve kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara bağlı olmadığını düşünüyorsak o zaman tek taraflı, özellikle akciğer zarlarındaki sıvıyı alıyoruz. Bununla birlikte aldığımız sıvıyı patolojiye gönderiyoruz, oradan gelecek sonuca göre hastaya bir tedavi planı çıkartıyoruz. İşlemden dolayı bu su tekrarlar mı, bu su miktarı artar mı diye hastalarımız çok soruyorlar. Akciğer zarlarındaki sıvının sebebi neyse tedavisi verildiğinde bu sıvının tekrarlama ihtimali azalıyor."