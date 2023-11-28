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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:00
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.A, N.A. ve Y.A'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mauser piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 4 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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