Elazığ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi 9007'inci sokakta 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konut sakinlerinin evde bulunmadığı esnada çıkan yangını söndürmek için kapı kilidi kırıldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

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