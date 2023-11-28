Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İzzetpaşa Mahallesi 9007'inci sokakta 5 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Konut sakinlerinin evde bulunmadığı esnada çıkan yangını söndürmek için kapı kilidi kırıldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Lodos Ortaköy Camisi'nin avlusunda hasara yol açtı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Elazığ'da akciğerinde sıvı gelişen 90 yaşındaki hasta torasentez işlemiyle...
        Elazığ'da akciğerinde sıvı gelişen 90 yaşındaki hasta torasentez işlemiyle...
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Sivrice'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
        Sivrice'de şiddetli rüzgar hasara neden oldu
        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi
        Elazığ'da ruhsatsız 2 tüfek ele geçirildi