Elazığ'da firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.İ'nin adresi tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.İ'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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