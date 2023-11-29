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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:20
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.İ'nin adresi tespit edildi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.İ'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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