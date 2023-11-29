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        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki, Elazığ'da açıklamalarda bulundu:

        Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da sarsıntı oldu ama bunlar için artçı depremler diyebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:33
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        Japon mühendis Yoshinori Moriwaki, Elazığ'da açıklamalarda bulundu:
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        Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da sarsıntı oldu ama bunlar için artçı depremler diyebiliriz." dedi.

        Moriwaki, özel bir firmanın "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen projesi kapsamında "Kaşif" adı verilen mobil eğitim tırı ile geldiği Elazığ'da, dün bir otelde düzenlenen programda, yapı güçlendirmesi ve depreme ilişkin inşaat mühendisleri, mimarlar ve paydaş sektör çalışanlarına yönelik seminer verdi.

        Erzincan'daki etkinliğe katılmak için kentten ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun bir aradan sonra 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi ve 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri ile yeniden kırıldığını, bu kırılmanın fay hattının stres biriktiren bölgelerinde devam edeceğini söyledi.

        Bu depremlerin ardından 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 ve birkaç dakika arayla Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Moriwaki, "Hatay'dan sonra nerede kırılma olabilir dersek denizde ve Kıbrıs tarafında olabilir." diye konuştu.

        Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yine Bingöl ve Karlıova, Bitlis, Muş ve Van tarafında bir deprem olabileceğinin tahmin edildiğini aktaran Moriwaki, şöyle devam etti:

        "Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da sarsıntı oldu ama bunlar için artçı depremler diyebiliriz. Artçı depremler 2 sene devam edebilir. Tabii bu artçılar çok az 4-5 büyüklüğünde, ara ara 3 büyüklüğünde olabilir. Bunun için artık şaşırmamak lazım, bunlar normal ama ilerisi için Karlıova, Bingöl, Van, Muş, Bitlis dahil buralara dikkat etmek lazım. Ancak Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Zaten Türkiye deprem haritasında kırmızı, yani riskli bölgede yer alıyor, Japonya da aynı şekilde. Onun için şimdi ne zaman olacak, nerede olacak değil, her zaman olabileceği için hazırlıklı olmak lazım. Depreme hazırlıklı olursak hasar yüzde 70 ortadan kaldırılabilir. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. Türkiye'yi genel olarak düşünürsek Marmara Bölgesi ve İzmir'de deprem olabilir diye söyleyebilirim."

        Moriwaki, binaların depreme dayanıklılığı noktasında zemin seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle kentsel dönüşüme destek olunması, bunun hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.

        Özellikle yumuşak zeminlerde sıvılaşma olduğuna dikkati çeken Moriwaki, "Ova bölgeler aynı şekilde. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta ova tarafında çok hasar oldu. İstanbul'un riskli bölge olduğunu söylüyoruz. İstanbul'da acil olarak kentsel dönüşümü tamamlamak lazım." ifadesini kullandı.

        Moriwaki, il il gezerek inşaat sektörü paydaşlarına yönelik seminerler verdiğine işaret ederek, yapı güçlendirmesinde beton ya da çelik kullanabileceğini ancak karbon fiber kaplamanın daha ekonomik ve kısa sürede yapılacak bir çözüm olduğunu anlattıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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