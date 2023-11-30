Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 29 Kasım'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikamet aramasında, 176,03 gram metamfetamin, 9,14 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, kesici alet, tarihi olduğu değerlendirilen obje ve 7 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.