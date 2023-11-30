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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:07
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yaptı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 3, ateşli silah ile kasten yaralama suçundan 1, hırsızlık suçundan 1, yağma suçundan 1 zanlı ile 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Yapılan aramalarda, 0,53 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek, biri pompalı 3 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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