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        Elazığ'da Filistin için düzenlenen kampanyaya destek sürüyor

        Elazığ'da "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla Filistin'e destek için başlatılan yardım kampanyasına destek devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:43
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        Elazığ'da Filistin için düzenlenen kampanyaya destek sürüyor
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        Elazığ'da "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla Filistin'e destek için başlatılan yardım kampanyasına destek devam ediyor.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından (TDV) İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasının İl ve İlçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürüldüğü bildirildi.

        Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin kampanyaya destek verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulu ve Ortaokulunca Filistin’e yardım için yapılan kermesten elde edilen para, okul müdürü Veysel Öztürk ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Rukiye Çetintaş öncülüğünde öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü ve TDV Elazığ Şube Başkanı İrfan Üstündüğ'a teslim edildi. Üstündağ kampanyaya desteklerinden dolayı öğrencilere ve okul yetkililerine teşekkür etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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