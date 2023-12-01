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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:18
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        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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