Elazığ'da husumetli aileler arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda karşılaşan iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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