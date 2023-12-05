Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 6 parça halinde 1 kilo 311 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.