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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:07
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, dün sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 6 parça halinde 1 kilo 311 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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