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        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:32
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        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Bölüklü köyünde muhtar H.K, sulama suyu nedeniyle aralarında husumet bulunan, aynı aileden V.A. ve A.A. ile yaşadığı tartışma sonucu darbedildi.

        H.K. bunun üzerine evine gittiği husumetli aileye tüfekle ateş açtı.

        Saldırıda V.A. ile A.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince H.K. ve olaya karıştığı iddiasıyla oğlu L.K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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