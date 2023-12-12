Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Bölüklü köyünde muhtar H.K, sulama suyu nedeniyle aralarında husumet bulunan, aynı aileden V.A. ve A.A. ile yaşadığı tartışma sonucu darbedildi.
H.K. bunun üzerine evine gittiği husumetli aileye tüfekle ateş açtı.
Saldırıda V.A. ile A.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince H.K. ve olaya karıştığı iddiasıyla oğlu L.K. gözaltına alındı.
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