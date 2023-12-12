Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis güzel görüntü oluşturdu

        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis güzel görüntü oluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis tarihi Harput Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kent genelinde son bir haftada, sağanak ve sis aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

        Yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları ve sis kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan açıklama: Durum kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durum kritik!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Elazığ'da turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı