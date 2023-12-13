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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:52
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.B'nin kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekiplerce araçta yapılan aramada, 2 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi, F.B gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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