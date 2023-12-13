Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu F.B'nin kaçak sigara bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekiplerce araçta yapılan aramada, 2 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi, F.B gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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