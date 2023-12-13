Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör operasyonlarında 17 kişi yakalandı

        Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına yönelik operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör operasyonlarında 17 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına yönelik operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, pompalı tüfek, 13 kartuş, kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 12 kişi yakalandı, 4 araca da idari para cezası uygulandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bazı ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir başka çalışmasında ise "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Söz konusu 17 kişinin polisteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Elazığ'da 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        Elazığ'da 2 kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis güzel görüntü oluşturdu
        Elazığ'da yağmur bulutları ve sis güzel görüntü oluşturdu
        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı