Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör operasyonlarında 17 kişi yakalandı Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına yönelik operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

Elazığ'da asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına yönelik operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, pompalı tüfek, 13 kartuş, kesici alet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 12 kişi yakalandı, 4 araca da idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bazı ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir başka çalışmasında ise "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Söz konusu 17 kişinin polisteki işlemleri devam ediyor.