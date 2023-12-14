Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Elazığ'da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ’da otogarda 2 yolcunun yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan 2 yolcu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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