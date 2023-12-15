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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:48
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanması ve suça konu unsurların tespiti amacıyla çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda yapılan uygulamada, tespit edilen 2 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 pompalı tüfek ve 10 kartuş, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, kesici alet ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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