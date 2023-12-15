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        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

        Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:11
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        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı
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        Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

        Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde bulunan 15 dilenci yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü.

        Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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