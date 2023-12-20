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        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:53
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        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, Devlet Su İşleri bünyesinde tapu toplulaştırma ve birleştirme projesi ile karayolu, demiryolu, su kanalı gibi yöntemlerle bölünen özel mülkiyet ve kamu arazilerinde toplulaştırma vaadiyle sahte tapu düzenleyerek tarla sahiplerini dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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