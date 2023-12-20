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        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:03
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        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Cemal Gürsel İlkokulu ve Elazığ Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

        Eğitime katılanlara, dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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