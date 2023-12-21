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        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 01:25
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        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.Ç. idaresindeki 23 AEK 503 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen K.Ş'nin kullandığı 23 ES 580 plakalı midibüsle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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