Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.Ç. idaresindeki 23 AEK 503 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen K.Ş'nin kullandığı 23 ES 580 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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