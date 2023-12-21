Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da iş yerine ait depoda ruhsatsız silah, mühimmat, tarihi sikke ve obje ele geçirildi

        Elazığ'da iş yerine ait depoda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da iş yerine ait depoda ruhsatsız silah, mühimmat, tarihi sikke ve obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da iş yerine ait depoda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu silah kaçakçılığına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinin deposunda yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 bin 393 fişek, 197 tarihi eser niteliğinde sikke ve 13 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı açıldı
        Elazığ'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı açıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" y...
        Elazığ'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı" y...
        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli t...
        Elazığ'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli t...