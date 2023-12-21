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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:12
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 6 ay, "hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl 1 ay, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı.

        Öte yandan, Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının faili yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu tespit edilerek yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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