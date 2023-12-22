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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:13
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, iki yolcu otobüsünde yapılan aramada, 99,15 gram kokain ve 15 gram metamfetamin, bir yolcu treninde yapılan aramada ise 24,20 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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