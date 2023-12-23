Elazığ'da asayiş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen "Mamun" adlı asayiş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla kasten yaralama, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarını aydınlatmak amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 81 fişek, kılıç, 2 kesici alet, dolu kartuş, 34,6 gram taş kokain, 2,79 gram esrar, hassas terazi, 6 amonyak çözeltisi ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.